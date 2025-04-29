Практика судов
  1. В Украине

На Прикарпатье мужчина в западнике незаконно срубил 14 елей на более 1,2 млн гривен

23:48, 29 апреля 2025
На Ивано-Франковщине мужчине сообщили подозрение за незаконную вырубку ели на более 1,2 миллиона гривен.
На Прикарпатье мужчина в западнике незаконно срубил 14 елей на более 1,2 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские Ивано-Франковской области сообщили о подозрении жителю Верховинского района, который незаконно срубил 14 елей в пределах природно-заповедного фонда. Об этом информирует Полиция Ивано-Франковской области.

По данным следствия, мужчина в конце марта 2025 года самовольно проник на территорию Черногорского природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского национального природного парка. Эти земли относятся к природно-заповедному фонду, поэтому имеют особый охранный статус.

Осознавая противоправность своих действий и руководствуясь желанием незаконного обогащения, мужчина совершил самовольную рубку деревьев породы «ель». Никаких разрешительных документов для такой деятельности у него не было.

Противоправные действия фигуранта были задокументированы следователями Верховинского отделения полиции в рамках досудебного расследования. Согласно выводам судебной инженерно-экологической экспертизы, своими действиями мужчина нанес государству материальный ущерб на сумму не менее 1 200 000 гривен.

Следователи объявили фигуранту подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 246 Уголовного кодекса Украины - незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, повлекшие тяжкие последствия. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Полиция подчеркивает недопустимость самовольной вырубки лесов, особенно в пределах природоохранных территорий, и призывает граждан соблюдать законодательство об охране окружающей среды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Ивано-Франковск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Экспертный совет для отбора судей в специализированные административные суды: список Совет судей

Среди 11 претендентов – судьи Верховного Суда, АП ВАКС, апелляционных судов, окружных административных судов и ученые-правоведы.

«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Президентский законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда уже готов.

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: финальный список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, председатели судов и победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС – всего 26 кандидатов.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Раскрытие банковской тайны граждан для налоговиков будет урегулировано отдельным законопроектом

Законопроект Кабмина о создании реестра банковских счетов граждан закладывает основу для полного раскрытия данных о движении и остатках средств на банковских счетах граждан для налоговиков.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Олександр Боровицький
    Олександр Боровицький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова