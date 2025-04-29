На Прикарпатье мужчина в западнике незаконно срубил 14 елей на более 1,2 млн гривен

На Ивано-Франковщине мужчине сообщили подозрение за незаконную вырубку ели на более 1,2 миллиона гривен.

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Полицейские Ивано-Франковской области сообщили о подозрении жителю Верховинского района, который незаконно срубил 14 елей в пределах природно-заповедного фонда. Об этом информирует Полиция Ивано-Франковской области.

По данным следствия, мужчина в конце марта 2025 года самовольно проник на территорию Черногорского природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского национального природного парка. Эти земли относятся к природно-заповедному фонду, поэтому имеют особый охранный статус.

Осознавая противоправность своих действий и руководствуясь желанием незаконного обогащения, мужчина совершил самовольную рубку деревьев породы «ель». Никаких разрешительных документов для такой деятельности у него не было.

Противоправные действия фигуранта были задокументированы следователями Верховинского отделения полиции в рамках досудебного расследования. Согласно выводам судебной инженерно-экологической экспертизы, своими действиями мужчина нанес государству материальный ущерб на сумму не менее 1 200 000 гривен.

Следователи объявили фигуранту подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 246 Уголовного кодекса Украины - незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, повлекшие тяжкие последствия. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Полиция подчеркивает недопустимость самовольной вырубки лесов, особенно в пределах природоохранных территорий, и призывает граждан соблюдать законодательство об охране окружающей среды.

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