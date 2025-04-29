Молоко и молочные продукты на рынках будут проверять по-новому — что изменилось

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что 29 апреля в стране начали действовать новые Правила проведения лабораторных исследований (испытаний) молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках, утвержденные приказом Минагрополитики от 25.11.2024 № 4150.
Теперь на агропродовольственных рынках молоко и молочные продукты могут продаваться при наличии следующих документов:
Госпродпотребслужба подчеркнула, что указанные Правила помогут усовершенствовать систему контроля за безопасностью молочной продукции на агропродовольственных рынках, а значит, обеспечить здоровье потребителей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.