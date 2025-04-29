Молоко и молочные продукты на рынках будут проверять по-новому — что изменилось

В Украине начали действовать новые Правила проведения лабораторных исследований молока и молочных продуктов на рынках.

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что 29 апреля в стране начали действовать новые Правила проведения лабораторных исследований (испытаний) молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках, утвержденные приказом Минагрополитики от 25.11.2024 № 4150.

Теперь на агропродовольственных рынках молоко и молочные продукты могут продаваться при наличии следующих документов:

ветеринарного и/или идентификационного документа, подтверждающего ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие хозяйства по производству молока в отношении заразных болезней и состояние здоровья животного (животных) (в документе должны быть указаны дата и результат исследования животного (животных) на субклинический мастит, дата прививки против сибирской язвы, исследования на туберкулез, лейкоз, бруцеллез и другие заболевания);

экспертного заключения с результатами лабораторных исследований (испытаний) сырого молока и/или изготовленных из него молочных продуктов, выданного аккредитованной лабораторией, расположенной на агропродовольственном рынке.

Госпродпотребслужба подчеркнула, что указанные Правила помогут усовершенствовать систему контроля за безопасностью молочной продукции на агропродовольственных рынках, а значит, обеспечить здоровье потребителей.

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