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Ни грозы, ни жары не являются причиной блэкаута в Испании – метеослужба отвергла версии об атмосферных явлениях

17:26, 29 апреля 2025
Испанская метеослужба и португальский оператор опровергают атмосферную природу масштабного блэкаута, следствие рассматривает версию киберсаботажа.
Ни грозы, ни жары не являются причиной блэкаута в Испании – метеослужба отвергла версии об атмосферных явлениях
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Испанское национальное метеорологическое бюро Aemet исключило вероятность того, что причиной масштабного отключения электроэнергии 28 апреля стали погодные условия. Как сообщает The Guardian, в ведомстве заявили, что в день инцидента не было зафиксировано никаких необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также резких изменений температуры.

«В течение дня 28 апреля не было обнаружено никаких необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также не было внезапных колебаний температуры в нашей сети метеорологических станций», - отметили в Aemet.

На фоне распространения в социальных сетях информации о якобы влиянии «редкого атмосферного явления» на энергосистему, свою позицию высказала и португальская энергетическая компания REN. Как сообщает AFP, оператор энергосети категорически отрицает авторство заявления, которое циркулировало в интернете.

«REN подтверждает, что мы не делали этого заявления», - заявил представитель компании Бруно Силва агентству AFP, не уточняя деталей.

Тем временем в самой Испании инцидент получил продолжение на уровне уголовного производства. Как сообщает El Pais, следственный судья Национального суда Хосе Луис Калама открыл дело с целью выяснить, не является ли отключение электроэнергии результатом «компьютерного саботажа против критически важной инфраструктуры страны».

Согласно источникам издания, если такая версия получит подтверждение, то событие будет классифицировано как террористическое преступление. Судья уже поручил подготовить два технических отчета - один Национальному криптологическому центру, а второй компании Red Eléctrica - с изложением предварительных причин блэкаута. Они должны быть предоставлены в течение десяти дней без возможности продления срока.

Также Калама обратился в Главное управление информации полиции с просьбой подать отдельный предварительный отчет об инциденте в тот же срок.

Расследование продолжается, а официальные лица воздерживаются от предположений, подчеркивая необходимость технического анализа для установления источника сбоя, который привел к беспрецедентному блэкауту на Пиренейском полуострове.

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. 29 апреля Испания постепенно восстанавливается после масштабного блэкаута.

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Испания Португалия блэкаут погода

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