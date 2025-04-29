Верховный Суд поставил точку в деле экс-замминистра по вопросам ВОТ Грымчака

Верховный Суд подтвердил приговор бывшему заместителю Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Фото: 24tv.ua

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Во вторник, 29 апреля, Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений приговор ВАКС от 23.02.2022 и постановление Апелляционной палаты ВАКС от 19.12.2023, которыми бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По обстоятельствам уголовного производства осужденный по предварительному сговору с лицом, производство в отношении которого было закрыто в связи со смертью, за сумму свыше 1 миллиона долларов США пообещал представителю общества с ограниченной ответственностью повлиять на должностных лиц, занимающих ответственное положение.

За эту сумму они якобы должны были способствовать положительному решению вопроса о получении разрешительных документов на строительство (реконструкцию) рынка в пределах охранной зоны, а также взысканию в судебном порядке долга с другого предприятия.

Отмечается, что Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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