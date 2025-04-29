Практика судов
  1. В Украине
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд поставил точку в деле экс-замминистра по вопросам ВОТ Грымчака

17:20, 29 апреля 2025
Верховный Суд подтвердил приговор бывшему заместителю Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.
Верховный Суд поставил точку в деле экс-замминистра по вопросам ВОТ Грымчака
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 29 апреля, Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений приговор ВАКС от 23.02.2022 и постановление Апелляционной палаты ВАКС от 19.12.2023, которыми бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По обстоятельствам уголовного производства осужденный по предварительному сговору с лицом, производство в отношении которого было закрыто в связи со смертью, за сумму свыше 1 миллиона долларов США пообещал представителю общества с ограниченной ответственностью повлиять на должностных лиц, занимающих ответственное положение.

За эту сумму они якобы должны были способствовать положительному решению вопроса о получении разрешительных документов на строительство (реконструкцию) рынка в пределах охранной зоны, а также взысканию в судебном порядке долга с другого предприятия.

Отмечается, что Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Верховный Суд решение суда КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Генштабе ВСУ пообещали отправить некоторых военных ТЦК в районы боевых действий – кого именно

Военнослужащие ТЦК без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий – Генштаб.

Раскрытие банковской тайны граждан для налоговиков будет урегулировано отдельным законопроектом

Законопроект Кабмина о создании реестра банковских счетов граждан закладывает основу для полного раскрытия данных о движении и остатках средств на банковских счетах граждан для налоговиков.

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: финальный список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, председатели судов и победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС – всего 26 кандидатов.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Президентский законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда уже готов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Олександр Боровицький
    Олександр Боровицький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова