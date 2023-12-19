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Апелляция ВАКС подтвердила 10 лет лишения свободы для экс-замминистра по вопросам ВТО Юрия Гримчака

13:47, 19 декабря 2023
Апелляционная палата ВАКС оставила по-прежнему приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий.
Апелляция ВАКС подтвердила 10 лет лишения свободы для экс-замминистра по вопросам ВТО Юрия Гримчака
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Во вторник, 19 декабря, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор, которым бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор ВАКС от 23.02.2022, которым бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Ю. Гримчака признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 («мошенничество»); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 («подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение») УК Украины», — отметили в САП.

Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты.

Таким образом, суд оставил без изменений приговор ВАКС, которым бывший заместитель министра приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Как известно, правоохранители задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака и его помощника 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве $1 миллиона взятки за влияние на судей и чиновников Министерства культуры. Задержание происходило «на горячем» — во время якобы получения Грымчаком части взятки. Вместе с ним был задержан его помощник.

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