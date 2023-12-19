Апеляція ВАКС підтвердила 10 років позбавлення волі для ексзаступника міністра з питань ТОТ Юрія Гримчака

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій.

У вівторок, 19 грудня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок, яким колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

« Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 23.02.2022, яким колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Ю. Гримчака визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 («шахрайство»); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 («підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище») КК України», — зазначили у САП.

Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Таким чином, суд залишив без змін вирок ВАКС, яким колишнього заступника міністра засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Як відомо, правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні $1 мільйона хабаря за вплив на суддів і чиновників Міністерства культури. Затримання відбувалося «на гарячому» — під час нібито отримання Гримчаком частини хабаря. Разом з ним затримали його помічника.

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