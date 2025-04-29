В Одесской области женщина ради наследства заказала убийство родного брата

Правоохранители предотвратили заказное убийство мужчины.

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В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении жительнице Одесского района в организации заказного убийства.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в начале апреля 2025 года подозреваемая, имея длительный конфликт с братом из-за раздела наследства, решила лишить его жизни.

Женщина нашла «киллеров» и пообещала за убийство родственника вознаграждение в размере 20 тысяч гривен. Она передала исполнителям собранную информацию о «жертве» и указала, что способ совершения убийства ее не интересует — важен только результат.

«Однако «исполнители» обратились к правоохранителям, и все дальнейшие действия проходили под их контролем.

Для защиты жизни и здоровья потерпевшего правоохранители инсценировали его убийство, а заказчица получила в качестве доказательства фото с окровавленной «жертвой"», — отметили в прокуратуре.

Подозреваемую задержали во время передачи оговоренного вознаграждения.

По ходатайству стороны обвинения ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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