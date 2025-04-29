В Генштабе ВСУ пообещали отправить некоторых военных ТЦК в районы боевых действий – кого именно

Военнослужащие ТЦК без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий – Генштаб.

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Генеральный штаб ВСУ сделал официальное заявление о том, что отдельных военнослужащих ТЦК направят в районы ведения боевых действий.

«По решению Главнокомандующего ВСУ проводится проверка комплектования ТЦК личным составом с боевым опытом. Так, военнослужащие ТЦК без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

На их должности будут назначаться лица, получившие ранения, контузии и, в соответствии со своим состоянием здоровья, не способные выполнять обязанности в боевых подразделениях», – пообещали в Генштабе.

Общую координацию этого процесса осуществляет один из заместителей начальника Генерального штаба ВСУ.

При этом в Генштабе отметили, что «на данный момент почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт».

Защитники и защитницы, получившие ранения (контузии) во время боевых действий, на сегодня составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП. Следует добавить, что 20% персонала ТЦК – гражданские лица, то есть работники ВСУ», – уточнили в Генштабе.

Кроме того, там рассказали, что «в последние годы проведен ряд существенных изменений в работе ТЦК и СП: увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствованы системы учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и т.д.».

Автор: Наталя Мамченко

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