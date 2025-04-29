В Украине разработали рекомендации по ответственному использованию ИИ в вузах

МОН и Минцифра дали зеленый свет ответственному использованию ИИ.

Фото: Mind.ua

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Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и привлеченными экспертами представили рекомендации по ответственному использованию искусственного интеллекта (ИИ) в учреждениях высшего образования.

Как сообщили в МОН, документ содержит советы для преподавателей, студентов и руководителей университетов по эффективному использованию ИИ-инструментов в обучении, исследованиях и административной работе.

В частности, преподавателям ИИ может помочь в создании тестов, презентаций, проверке знаний студентов и анализе их учебных результатов. Студентам - в подготовке к экзаменам, поиске информации для научных работ, написании эссе, изучении языков и получении обратной связи. Администрациям заведений - в оптимизации документации, коммуникации со студентами и других организационных процессах.

В документе также опровергаются распространенные мифы об искусственном интеллекте: в частности, что он угрожает академической добропорядочности, заменяет преподавателей или является слишком сложным и дорогим в использовании.

Особое внимание в рекомендациях уделено безопасности - речь идет о важности человеческого контроля, соблюдении конфиденциальности, прозрачности, недискриминации и управлении данными.

Университеты могут ознакомиться с примерами внедрения политик в отношении ИИ из международной практики. В документе рассматриваются различные подходы - от ограниченного до поощрительного использования ИИ - в зависимости от типа задач и позиции преподавателя.

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