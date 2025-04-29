Раскрытие банковской тайны граждан для налоговиков будет урегулировано отдельным законопроектом

Законопроект Кабмина о создании реестра банковских счетов граждан закладывает основу для полного раскрытия данных о движении и остатках средств на банковских счетах граждан для налоговиков.

Фото: banksrating

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 29 апреля правительство одобрило законопроект о реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет вести Государственная налоговая служба.

Кроме того, правительство предлагает обязать банки, другие финансовые учреждения, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в Налоговую службу уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, а также о заключении или расторжении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

По словам первого заместителя главы Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослава Железняка, это пока не означает доступ к банковской тайне (движению средств или остатку на счете). Однако в дальнейшем это создает основу для попыток полностью раскрыть банковскую тайну для налоговиков, что может быть урегулировано отдельным законом.

В свою очередь, как объясняли в Минфине, принятие закона о возложении на Налоговую службу задачи администрирования нового реестра банковских счетов граждан и индивидуальных банковских сейфов откроет доступ к дальнейшему финансированию Украины со стороны иностранных доноров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», обновленный Меморандум с МВФ также предусматривает создание соответствующего реестра счетов и предоставление налоговой службе доступа к банковской тайне.

Кроме того, как указано в Национальной стратегии доходов, реформы требуют пересмотра Минфином совместно с НБУ, при технической поддержке МВФ и других международных партнеров, вопроса расширения оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков.

Учитывая, что вопрос финансовой поддержки со стороны доноров на 2026 год стоит довольно остро, а также то, что Украина уже согласовала шаги по соответствующему раскрытию банковской тайны в Национальной стратегии доходов, Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ и других документах, очевидно, что соответствующий законопроект может быть подан в парламент уже в этом году.

Автор: Наталя Мамченко

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