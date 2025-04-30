Практика судов
  1. В Украине

Статус резидента Дія Сіті — в ГНС напомнили условия, требования и налоговые преимущества

07:18, 30 апреля 2025
Налоговая служба отметила, что статус резидента Дія Сіті предоставляет предприятиям снижение налоговой нагрузки, гибкие модели сотрудничества со специалистами и привлечение инвестиций.
Статус резидента Дія Сіті — в ГНС напомнили условия, требования и налоговые преимущества
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что получение статуса резидента Дія Сіті является добровольным и регулируется положениями Закона Украины от 15 июля 2021 года №1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» с изменениями и дополнениями. Об этом информирует официальный сайт налоговой службы.

Чтобы стать резидентом Дія Сіті, юридическое лицо должно подать в уполномоченный орган соответствующее заявление. В заявлении необходимо указать:

  1. полное наименование заявителя, идентификационный код заявителя в Едином государственном реестре, адрес электронной почты и контактный номер телефона для связи с заявителем;
  2. фамилию, имя и отчество (при наличии), дату и место рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), серию и номер паспорта должностных лиц заявителя, а именно руководителя, членов исполнительного органа, членов других органов (если образованы согласно уставу), а также главного бухгалтера или другого лица, которое ведет бухгалтерский учет заявителя (если такие функции выполняет другое лицо, а не сам руководитель);
  3. перечень видов деятельности согласно части четвертой статьи 5 данного Закона, которые заявитель планирует осуществлять как резидент Дія Сіті;
  4. заверение заявителя об отсутствии в его отношении обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 5 данного Закона;
  5. информацию об обращении в уполномоченный орган в соответствии с частью третьей статьи 5 данного Закона (для заявителя, который обращается за получением статуса резидента Дія Сіті согласно части третьей статьи 5 данного Закона);
  6. информацию о размере дохода заявителя, определенного в соответствии с подпунктом 2 пункта 292.1 статьи 292 Налогового кодекса Украины, за календарный год, предшествующий году подачи заявления (для заявителя, который обращается за получением статуса резидента Дія Сіті согласно части третьей статьи 5 данного Закона);
  7. заверение заявителя о его соответствии требованиям, определенным пунктами 2–4 части первой статьи 5, в сроки, предусмотренные данным Законом.

Если документы подает представитель, необходимо приложить доверенность или ее нотариально заверенную копию. Помимо основного заявления предприятие имеет право одновременно подать заявление о переходе на налогообложение на особых условиях для резидентов Дія Сіті.

«Получение статуса открывает предприятиям путь к новым возможностям: сниженной налоговой нагрузке, гибким моделям сотрудничества со специалистами и привлечению инвестиций», — добавили в ГНС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая Дия ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Экспертный совет для отбора судей в специализированные административные суды: список Совет судей

Среди 11 претендентов – судьи Верховного Суда, АП ВАКС, апелляционных судов, окружных административных судов и ученые-правоведы.

«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Президентский законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда уже готов.

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: финальный список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, председатели судов и победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС – всего 26 кандидатов.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Раскрытие банковской тайны граждан для налоговиков будет урегулировано отдельным законопроектом

Законопроект Кабмина о создании реестра банковских счетов граждан закладывает основу для полного раскрытия данных о движении и остатках средств на банковских счетах граждан для налоговиков.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду