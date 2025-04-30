Статус резидента Дія Сіті — в ГНС напомнили условия, требования и налоговые преимущества

07:18, 30 апреля 2025
Налоговая служба отметила, что статус резидента Дія Сіті предоставляет предприятиям снижение налоговой нагрузки, гибкие модели сотрудничества со специалистами и привлечение инвестиций.
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что получение статуса резидента Дія Сіті является добровольным и регулируется положениями Закона Украины от 15 июля 2021 года №1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» с изменениями и дополнениями. Об этом информирует официальный сайт налоговой службы.
Чтобы стать резидентом Дія Сіті, юридическое лицо должно подать в уполномоченный орган соответствующее заявление. В заявлении необходимо указать:
- полное наименование заявителя, идентификационный код заявителя в Едином государственном реестре, адрес электронной почты и контактный номер телефона для связи с заявителем;
- фамилию, имя и отчество (при наличии), дату и место рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), серию и номер паспорта должностных лиц заявителя, а именно руководителя, членов исполнительного органа, членов других органов (если образованы согласно уставу), а также главного бухгалтера или другого лица, которое ведет бухгалтерский учет заявителя (если такие функции выполняет другое лицо, а не сам руководитель);
- перечень видов деятельности согласно части четвертой статьи 5 данного Закона, которые заявитель планирует осуществлять как резидент Дія Сіті;
- заверение заявителя об отсутствии в его отношении обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 5 данного Закона;
- информацию об обращении в уполномоченный орган в соответствии с частью третьей статьи 5 данного Закона (для заявителя, который обращается за получением статуса резидента Дія Сіті согласно части третьей статьи 5 данного Закона);
- информацию о размере дохода заявителя, определенного в соответствии с подпунктом 2 пункта 292.1 статьи 292 Налогового кодекса Украины, за календарный год, предшествующий году подачи заявления (для заявителя, который обращается за получением статуса резидента Дія Сіті согласно части третьей статьи 5 данного Закона);
- заверение заявителя о его соответствии требованиям, определенным пунктами 2–4 части первой статьи 5, в сроки, предусмотренные данным Законом.
Если документы подает представитель, необходимо приложить доверенность или ее нотариально заверенную копию. Помимо основного заявления предприятие имеет право одновременно подать заявление о переходе на налогообложение на особых условиях для резидентов Дія Сіті.
«Получение статуса открывает предприятиям путь к новым возможностям: сниженной налоговой нагрузке, гибким моделям сотрудничества со специалистами и привлечению инвестиций», — добавили в ГНС.
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