На границе с Польшей частично ограничат движение до июня

На пункте «Устилуг-Зосин» частично ограничат движение из-за ремонта.

Фото: vsn.ua

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С 30 апреля по 5 июня на пункте пропуска «Устилуг-Зосин» в Волынской области частично ограничат движение транспорта из-за запланированных ремонтных работ. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Работы выполняет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области. На пункте будут обустраивать водоотвод, установят новое ограждение, нанесут дорожную разметку и смонтируют автоматические шлагбаумы. В связи с этим проезд по полосам движения будет частично ограничен.

Кроме того, ремонт происходит и на польской стороне перехода. Там обновляют мост через Западный Буг: ремонтируют стальную надстройку, опоры и подъезды. В результате движение осуществляется реверсно только по одной полосе, что вызывает пробки и замедление трафика.

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