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Верховный суд ЕС вынес решение против схемы «золотых паспортов» Мальты

16:19, 29 апреля 2025
Суд поддержал жалобу Еврокомиссии и постановил, что Мальта должна прекратить программу «золотых паспортов».
Верховный суд ЕС вынес решение против схемы «золотых паспортов» Мальты
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Во вторник, 29 апреля, Верховный суд ЕС постановил, что Мальта должна прекратить свою программу «золотых паспортов», которая позволяет состоятельным иностранцам покупать гражданство, поскольку это является нарушением законодательства ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Еврокомиссия в 2022 году подала на Мальту в суд из-за этой схемы, которая предоставляет иностранцам паспорт, а следовательно — право жить и работать в любой стране ЕС в обмен на инвестицию в размере около 1 миллиона евро.

Суд отметил, что, хотя государства-члены могут самостоятельно определять порядок предоставления или лишения гражданства, схема Мальты подрывает принцип взаимного доверия между государствами-членами, на котором основано общее пространство.

«Государство-член не может предоставлять свое гражданство — а значит и гражданство ЕС — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это по сути превращает получение гражданства в коммерческую сделку», — говорится в решении суда.

«Такая практика не позволяет установить необходимую связь солидарности и добросовестности между государством-членом и его гражданами, а также обеспечить взаимное доверие между государствами-членами».

Мальта неоднократно настаивала на том, что правильно интерпретирует договоры ЕС.

Она приостановила программу для граждан России и Беларуси после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но продолжила ее действие для граждан других стран.

Передача дела в суд произошла после многих лет споров с Мальтой о корректировке схемы. Процедура о нарушении законодательства по данной программе была начата Еврокомиссией в октябре 2020 года, но не привела к существенным изменениям.

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