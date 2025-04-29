Верховный суд ЕС вынес решение против схемы «золотых паспортов» Мальты

Во вторник, 29 апреля, Верховный суд ЕС постановил, что Мальта должна прекратить свою программу «золотых паспортов», которая позволяет состоятельным иностранцам покупать гражданство, поскольку это является нарушением законодательства ЕС. Об этом сообщает Reuters.
Еврокомиссия в 2022 году подала на Мальту в суд из-за этой схемы, которая предоставляет иностранцам паспорт, а следовательно — право жить и работать в любой стране ЕС в обмен на инвестицию в размере около 1 миллиона евро.
Суд отметил, что, хотя государства-члены могут самостоятельно определять порядок предоставления или лишения гражданства, схема Мальты подрывает принцип взаимного доверия между государствами-членами, на котором основано общее пространство.
«Государство-член не может предоставлять свое гражданство — а значит и гражданство ЕС — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это по сути превращает получение гражданства в коммерческую сделку», — говорится в решении суда.
«Такая практика не позволяет установить необходимую связь солидарности и добросовестности между государством-членом и его гражданами, а также обеспечить взаимное доверие между государствами-членами».
Мальта неоднократно настаивала на том, что правильно интерпретирует договоры ЕС.
Она приостановила программу для граждан России и Беларуси после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но продолжила ее действие для граждан других стран.
Передача дела в суд произошла после многих лет споров с Мальтой о корректировке схемы. Процедура о нарушении законодательства по данной программе была начата Еврокомиссией в октябре 2020 года, но не привела к существенным изменениям.
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