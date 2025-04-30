В налоговой объяснили нюансы подачи деклараций по рентной плате за специспользование лесов

В ГНС предоставили разъяснения по представлению деклараций по рентной плате за специспользование лесных ресурсов за I квартал 2025 года.

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Налоговая служба в Киевской области напоминает об особенностях подачи деклараций по рентной плате за специальное использование лесов.

Указывается, что подпунктом 256.2.5 п. 256.2 ст. 256 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 № 2755-VI (с изменениями) (далее – Кодекс) определено, что объектом налогообложения рентной платой за специальное использование лесных ресурсов является использование полезных свойств лесов в культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных, туристических, образовательных и воспитательных целях, а также для проведения научно-исследовательских работ.

Нормы и требования по использованию полезных свойств лесов для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных, туристических, образовательных и воспитательных целей, а также для проведения научно-исследовательских работ регулируются Правилами использования полезных свойств лесов, утвержденными приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 14.08.2012 № 502.

Согласно п. 1.5 вышеуказанных Правил использование полезных свойств лесов на условиях долгосрочного временного пользования осуществляется на основании договора долгосрочного временного пользования лесами, который заключается между постоянным лесопользователем или владельцем лесов, с одной стороны, и временным лесопользователем, с другой стороны, после принятия решения соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Налоговая служба напоминает о необходимости подачи налоговых деклараций по рентной плате за специальное использование лесных ресурсов и уплаты начисленных налоговых обязательств в местный бюджет за I квартал 2025 года субъектами хозяйствования, заключившими договоры долгосрочного временного пользования лесами.

Крайний срок предоставления отчетности за I квартал 2025 года — 12.05.2025.

Крайний срок уплаты за I квартал 2025 года — 20.05.2025.

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