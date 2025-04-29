WhatsApp добавит голосовые и видеозвонки – обновление уже тестируется

WhatsApp запускает звонки в браузере мессенджера.

Фото: Digital Trends

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Популярный мессенджер WhatsApp готовит обновление для веб-версии, которое позволит осуществлять голосовые и видеозвонки прямо из браузера. Об этом сообщает WABetaInfo.

Сейчас такая функция доступна только в мобильном приложении или десктопных клиентах для Windows и macOS. В тестовой версии веб-клиента уже появились знакомые иконки телефона и камеры в интерфейсе чатов - аналогично мобильной версии.

Это обновление приближает функциональность WhatsApp Web к уровню других коммуникационных платформ, таких как Microsoft Teams или Google Meet, которые позволяют общение без дополнительного ПО - исключительно в браузере.

Точная дата полноценного запуска новой функции пока неизвестна, но тестирование уже продолжается.

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