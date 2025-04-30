Налоговая объяснила, нужен ли платежный терминал, если оплата производится через QR-код

Продавцы обязаны предоставить покупателям возможность безналичной оплаты через электронные платежные средства, специальные приложения или платежные устройства.

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Налоговая служба в Одесской области разъясняет, требуется ли платежный терминал, если оплата осуществляется через QR-код.

Отмечается, что согласно п. 29 ст. 38 Закона Украины от 30 июня 2021 года № 1591-IX «О платежных услугах» (далее – Закон № 1591), сроки, до наступления которых торговцы обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги), определяются Кабинетом Министров.

Во исполнение указанного требования Закона № 1591 была принята Постановление Кабинета Министров от 29 июля 2022 года № 894 «О установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги)» (далее – Постановление № 894).

В соответствии с первым абзацем Постановления № 894 торговцы обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги), включая товары (услуги), реализация (оказание) которых осуществляется дистанционно.

Следовательно, торговцы обязательно должны обеспечить возможность расчетов с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств.

В то же время, учитывая нормы Правил формирования и использования QR-кода для осуществления кредитовых переводов, утвержденных постановлением Правления Национального банка от 28 мая 2020 года № 68 (в редакции постановления Правления Национального банка от 1 февраля 2021 года № 11), а также термины, используемые в Законе № 1591, QR-код нельзя отнести ни к электронным платежным средствам, ни к платежным приложениям или платежным устройствам.

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