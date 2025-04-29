В Черкасской области мужчина после ДТП предложил полиции 10 тысяч гривен — суд вынес приговор

Нарушитель во избежание ответственности предложил полицейским 10 тысяч гривен.

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44-летнего жителя Смилы признали виновным в попытке дать взятку сотрудникам полиции. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

В суде установлено, что в январе 2025 года мужчина, управляя автомобилем Mercedes Benz, совершил ДТП в Смиле и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции, установив местонахождение нарушителя, пригласили его для составления административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения Украины.

Однако водитель решил уладить ситуацию и, чтобы избежать административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 124, ст. 122-4 и ч. 1 ст. 130 КУоАП, предложил полицейским денежные средства в размере 10 тысяч гривен, несмотря на неоднократные предупреждения о криминальной ответственности за дачу неправомерной выгоды сотруднику полиции.

Учитывая собранные доказательства, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

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