Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: финальный список

15:50, 29 апреля 2025
Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, председатели судов и победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС – всего 26 кандидатов.
Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: финальный список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Документы для участия в отборе на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей подали 26 кандидатов.

Напомним, что срок подачи документов для участия в отборе истек 28 апреля.

Среди претендентов на должности членов ВСП есть судья Верховного Суда, 3 судьи апелляционной инстанции, судьи местных судов, судьи в отставке и адвокат. Некоторые из них уже успешно участвовали в отборах на должности членов Совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Список кандидатов:

Верховный Суд

МАРТЕВ Сергей Юрьевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Апелляционные суды

ВЕРЛАНОВ Сергей Николаевич – судья Киевского апелляционного суда, член Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

СПИРИДОНОВА Татьяна Викторовна – судья Хмельницкого апелляционного суда. В 2018-2021 годах – председатель апелляционного суда. В марте кандидат была признана победителем предыдущего отбора на должности членов ВСП, однако в связи с тем, что количество претендентов, получивших положительное заключение от Этического совета, было недостаточным, возникла необходимость в объявлении нового конкурса.

КРУПОДЕРЯ Дмитрий Александрович – судья Донецкого апелляционного суда.

Хозяйственные суды

СОКУРЕНКО Лариса Витальевна – судья Хозяйственного суда Киевской области.

АНДРИЙЧУК Оксана Васильевна – судья Хозяйственного суда Ровенской области. Кандидат в 2024 году победила в конкурсе на вакантную должность члена ВККС, однако 21 января Совет правосудия отказал в назначении судьи на должность члена ВККС.

КНЯЗЬКОВ Валерий Владимирович – заместитель председателя Хозяйственного суда города Киева.

Административные суды

НИКОЛАЕВА Ольга Викторовна – судья Харьковского окружного административного суда. 

ШЕВЯКОВ Игорь Сергеевич – заместитель председателя Полтавского окружного административного суда.

Местные общие суды

КАПИТОНОВ Евгений Николаевич – судья Вольнянского районного суда Запорожской области.

КАПУСТИНСКИЙ Максим Викторович – судья Энергодарского городского суда Запорожской области.

ТОВСТОЛУЖСКИЙ Олег Владимирович – судья Валковского районного суда Харьковской области. В 2006-2022 годах – председатель суда. С 15 марта 2022 года судья мобилизован в ряды ВСУ.

ГАЛАСЬ Ирина Анатольевна – судья Деснянского районного суда города Киева.

СТУПАК Татьяна Сергеевна – судья Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области.

КОТОРМУС Тарас Игоревич – судья Каменка-Бугского районного суда Львовской области.

ЯВОРСКАЯ Наталья Ивановна – судья Городокского районного суда Львовской области. В марте кандидат также была признан победителем отбора на должности членов ВСП, однако в связи с тем, что количество претендентов, получивших положительное заключение от Этического совета, было недостаточным, возникла необходимость в объявлении нового конкурса.

КИЦЮК Виктория Сергеевна – судья Соломенского районного суда города Киева.

ГЕРМАН Александр Сергеевич – судья Теплицкого районного суда Винницкой области.

ЧАЙКИНА Ольга Владимировна – председатель Дзержинского районного суда города Кривого Рога.

ПРАЧУК Елена Васильевна – председатель Шосткинского горрайонного суда Сумской области.

ПАВЛИВ Владимир Романович – судья Николаевского районного суда Львовской области.

БАБИЙ Сергей Александрович – судья Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

ГЛУБОЧЕНКО Сергей Михайлович – председатель Жовтневого районного суда Николаевской области.

Судьи в отставке

ВЕСЕЛЬСКАЯ Татьяна Федоровна – судья Высшего административного суда Украины в отставке. Член ВККС в 2015–2019 годах. В настоящее время кандидат работает в должности доцента кафедры административно-правовых дисциплин Национальной академии внутренних дел.

ТКАЧЕНКО Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке.

Адвокаты

ЖОВТАН Юрий Валерьевич – адвокат.

Напомним, что предыдущий отбор на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей завершился неудачей из-за отсутствия необходимого количества кандидатов на две должности членов ВСП с положительными выводами от Этического совета.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: финальный список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, председатели судов и победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС – всего 26 кандидатов.

«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Президентский законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда уже готов.

Высший совет правосудия объявил новый конкурс на должности дисциплинарных инспекторов

Планируется заполнить четыре вакантных должности в составе Службы дисциплинарных инспекторов.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Верховная Рада снова не смогла включить в повестку дня законопроект о разрешении повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

Ранее глава ВККС Андрей Пасечник в письме к Денису Маслову указал, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ростислав Лунь
    Ростислав Лунь
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Хилевич
    Сергій Хилевич
    суддя Рівненського апеляційного суду