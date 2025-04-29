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В Киеве задержали мошенника, продававшего фейковое удостоверение ГУР за $5000

21:31, 29 апреля 2025
Киевлянин обещал «решить вопрос» с мобилизацией за $5 тысяч, прикрываясь фейковым удостоверением ГУР.
В Киеве задержали мошенника, продававшего фейковое удостоверение ГУР за $5000
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве разоблачили 38-летнего мужчину, который предлагал военнообязанным за 5000 долларов США поддельное удостоверение работника Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Злоумышленник уверял, что такой «документ» якобы позволит избежать мобилизации. Чтобы убедить потенциального клиента, он демонстрировал фейковое удостоверение и утверждал, что имеет отношение к одной из частей ГУР. По его словам, он мог даже организовать дистанционное «собеседование».

Мужчина получил предоплату в 3000 долларов, после чего предоставил псевдоудостоверение с неустановленными признаками и печатью общественной организации, которая имитировала принадлежность к военной структуре. После передачи еще 2000 долларов его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

У него изъяли фальшивое удостоверение, печать, а также чистые бланки документов сомнительного происхождения. Их подлинность установит экспертиза. После ее завершения мужчине могут добавить новые статьи обвинения.

Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины - злоупотребление влиянием. Досудебное расследование продолжается.

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