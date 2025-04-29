Вместо 4 марта – 20 мая – обновлена официальная дата начала оккупации Мариуполя

Мариуполь официально признан оккупированным с 20 мая 2022 года – Минразвития обновило дату завершения боевых действий.

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обновило дату завершения боевых действий в Мариуполе. Согласно Приказу №748, который вступил в силу после всех необходимых согласований, официальной датой начала временной оккупации города признано 20 мая 2022 года.

В документе указано, что именно в этот день, по данным Генерального штаба ВСУ, вооруженные силы РФ полностью захватили город. Ранее же в качестве даты завершения активных боевых действий указывали 4 марта 2022 года.

Заместитель министра развития общин Алексей Рябикин подчеркнул важность этого шага: «Это решение - об исторической справедливости и признании реальных обстоятельств героической обороны Мариуполя. Оно важно как для наших военных, так и для жителей города, которые пережили блокаду и обстрелы. Это шаг к честности в оценке событий, и я благодарю всех, кто присоединился к этому процессу: от военных и местных властей до представителей центральных органов власти».

Запрос по обновлению даты Минразвития направило в Донецкую областную военную администрацию еще 4 апреля 2025 года. В ответ Генштаб ВСУ подтвердил, что бои за город продолжались до 18 мая, а с 20 мая Мариуполь находится в оккупации.

В министерстве отмечают, что изменения не повлияют на начисление помощи для внутренне перемещенных лиц. В то же время это позволит учесть реальный период активных боевых действий при оформлении статуса лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

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