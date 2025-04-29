Физлицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, сменило рабочее место — какие документы нужно предоставить в ГНС

В случае изменения сведений об объекте налогообложения плательщик предоставляет в контролирующий орган по основному месту учета Заявление № 20-ОПП.

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Стало известно, какие документы необходимо предоставить при смене рабочего места физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность. Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Пунктом 6.8 разд. VII Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588, определено, что учет физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в контролирующих органах осуществляется с учетом, в частности, следующего:

если рабочее место нотариуса находится на территории другой административно-территориальной единицы, нежели место его постоянного проживания, нотариус обязан встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по месту нахождения своего рабочего места в соответствии с разд. IV Налогового кодекса Украины;

об адресе рабочего места лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, такое лицо предоставляет информацию путем подачи заявления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением по форме № 20-ОПП согласно разд. VIII Порядка № 1588, либо может указать это в заявлении (для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность) по форме № 5-ОПП при постановке на учет в контролирующих органах.

Если физическое лицо указало данные о рабочем месте (офисе) в Заявлении по форме № 5-ОПП при постановке на учет, плательщик налогов освобождается от обязанности подавать заявление об этом объекте по разд. VIII Порядка № 1588.

Плательщик обязан сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующему органу по основному месту учета в порядке, установленном разд. VIII Порядка № 1588 (п. 8.1 разд. VIII Порядка № 1588).

Если у плательщика налогов происходит регистрация, создание или открытие объекта налогообложения на территории административно-территориальной единицы, где он не состоит на учете, он обязан встать на учет по неосновному месту в контролирующем органе по месту нахождения такого объекта в соответствии с разд. VII Порядка № 1588 (п. 8.3 разд. VIII Порядка № 1588).

Заявление по форме № 20-ОПП может быть подано с использованием технических средств электронных коммуникаций в электронной форме с соблюдением требований Закона Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» и Закона Украины от 5 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» (п. 8.4 разд. VIII Порядка № 1588).

В случае изменения сведений об объекте налогообложения, таких как тип, наименование, местонахождение, вид права или состояние объекта, плательщик обязан подать в контролирующий орган по основному месту учета Заявление по форме № 20-ОПП с обновленной информацией об объекте в таком же порядке и сроки, как при регистрации, создании или открытии объекта налогообложения (п. 8.5 разд. VIII Порядка № 1588).

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