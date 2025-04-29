В ходе скрытого эксперимента ШИ-боты сумели эффективнее влиять на пользователей, чем реальные люди.

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Исследователи Цюрихского университета провели скрытый четырехмесячный эксперимент, который показал: искусственный интеллект убеждает пользователей эффективнее, чем настоящие люди. Об этом сообщает Engadget.

В рамках эксперимента на одном из форумов Reddit, где участники пытаются изменить взгляды друг друга, учёные запустили 13 ИИ-ботов. Эти боты выглядели как реальные люди и имели прописанные личные истории — от жертвы изнасилования до сотрудника приюта для пострадавших от домашнего насилия.

С ноября 2024 года боты оставили более 1700 комментариев и получили 124 «дельты» — специальные отметки за изменение мнения автора поста. Это в шесть раз больше, чем средний показатель у реальных пользователей.

Искусственный интеллект анализировал пол, возраст, этническое происхождение и политические предпочтения собеседников, чтобы максимально точно подстраивать аргументы под их ценности.

Эксперимент оставался в тайне до тех пор, пока модераторы сабреддита не получили официальный запрос от Цюрихского университета, а пользователи узнали о происходящем через административный пост.

Руководство Reddit выразило возмущение случившимся и рассматривает возможность подачи судебного иска против исследователей, требуя отзыва результатов их работы.

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