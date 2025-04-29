Нацбанк признал деловую репутацию Петра Порошенко небезупречной и назвал причину

В связи с применением санкций к Петру Порошенко НБУ признал его деловую репутацию небезупречной.

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Национальный банк Украины сообщил, что в связи с применением санкций к Петру Порошенко НБУ признал его деловую репутацию небезупречной как владельца существенного участия в акционерном обществе «Международный инвестиционный банк» (далее — АО «МИБ»). Об этом информирует официальный сайт НБУ.

Регулятор отметил, что такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка принял на заседании 28 апреля.

«Основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО “МИБ” Порошенко Петру Алексеевичу признака небезупречной деловой репутации, определенного в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 22.12.2018 № 149 (с изменениями)», — говорится в заявлении.

В НБУ напомнили, что согласно статье 14 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (далее — Закон о банках) владельцы существенного участия в банке должны иметь безупречную деловую репутацию. Требования к деловой репутации владельцев существенного участия в банке устанавливаются Национальным банком, который осуществляет постоянный контроль за соответствием владельца установленным Законом о банках и Положением о лицензировании банков требованиям, в том числе относительно деловой репутации.

Так, в соответствии с подпунктом 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, признаком небезупречной деловой репутации физического лица, связанным с соблюдением закона и общественного порядка, является, в частности, применение Украиной санкций к такому лицу.

«Господин Порошенко владеет акциями АО “МИБ” опосредованно через владение 100% акций ПАО “Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд “Прайм Эссетс Кэпитал”, который, в свою очередь, прямо владеет 64,98292% акций Банка.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, введенным в действие Указом Президента Украины от 12.02.2025 № 81/2025, к Порошенко П.А. применены (бессрочно) персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — заявил Нацбанк.

Напомним, в феврале Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Константина Жеваго.

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