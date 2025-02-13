Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Константина Жеваго

Указом Президента в действие введено решение СНБО, которым наложены санкции на Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Виктора Медведчука и Геннадия Боголюбова.

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Президент Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие санкций.

Так, решением СНБО санкции наложены на Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Виктора Медведчука и Геннадия Боголюбова.

В соответствии с решением СНБО на Петра Порошенко наложены следующие санкции:

лишение государственных наград Украины, других форм отличий; блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; приостановка выполнения экономических и денежных обязательств; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах; запрещение пользования радиочастотным спектром Украины; ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей (полное прекращение); запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции; запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет); запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность; введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны; запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на приобретение в собственность земельных участков; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершение сделок; запрет совершения сделок по ценным бумагам, выданным этим лицом; запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) имени).

Аналогичное количество санкций введено против Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Виктора Медведчука и Геннадия Боголюбова.

Автор: Наталя Мамченко

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