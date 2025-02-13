Высший совет правосудия уволил в отставку 5 судей

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке 5 судей.

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В четверг, 13 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке пятерых судей, а именно:

Лиманскую Марину Владимировну – с должности судьи Городнянского районного суда Черниговской области;

Виноградову Наталью Викторовну – с должности судьи Суворовского районного суда города Одессы;

Донца Владимира Адольфовича – с должности судьи Окружного административного суда города Киева (командирован в Киевский окружной административный суд);

Шаповал Зою Алексеевну – от должности судьи Щорского районного суда Черниговской области.

Кононенко Зою Алексеевну – с должности судьи Второго апелляционного административного суда.

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