Вища рада правосуддя звільнила у відставку 5 суддів

У четвер, 13 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку п’ятьох суддів, а саме:
Лиманську Марину Володимирівну – з посади судді Городнянського районного суду Чернігівської області;
Виноградову Наталію Вікторівну – з посади судді Суворовського районного суду міста Одеси;
Донця Володимира Адольфовича – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва (відряджений до Київського окружного адміністративного суду);
Шаповал Зою Олексіївну – з посади судді Щорського районного суду Чернігівської області.
Кононенко Зою Олексіївну – з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду.
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