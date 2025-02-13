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Вища рада правосуддя звільнила у відставку 5 суддів

11:17, 13 лютого 2025
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку 5 суддів.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку 5 суддів
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У четвер, 13 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку п’ятьох суддів, а саме:

Лиманську Марину Володимирівну – з посади судді Городнянського районного суду Чернігівської області;

Виноградову Наталію Вікторівну – з посади судді Суворовського районного суду міста Одеси;

Донця Володимира Адольфовича – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва (відряджений до Київського окружного адміністративного суду);

Шаповал Зою Олексіївну – з посади судді Щорського районного суду Чернігівської області.

Кононенко Зою Олексіївну – з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду.

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суддя ВРП

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