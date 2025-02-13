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У Пенсійному фонді нагадали, скільки стажу треба мати, щоб вийти на пенсію у 60 років

12:11, 13 лютого 2025
Якщо у людини не вистачає страхового стажу, пенсія за віком може бути призначена після його набуття.
У Пенсійному фонді нагадали, скільки стажу треба мати, щоб вийти на пенсію у 60 років
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До Пенсійного фонду звернулися із запитання, чи можна вийти на пенсію за віком у 60 років після допрацювання пів року стажу чи потрібно чекати до 63 років.

Зазначається, що відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” вік виходу людини на пенсію (60, 63 або 65 років) визначає набутий нею страховий стаж. При цьому для кожного віку передбачено тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії після його досягнення.

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку.

Для призначення пенсії після досягнення віку 60 років у 2025 році потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.

Якщо людина має страховий стаж, якого не достатньо, пенсію за віком може бути призначено після його набуття.

Тобто якщо чоловіка працюватимете після досягнення 60-ліття і через 6 місяців набудете 32 роки страхового стажу, то вона може звернутися за призначенням пенсії за віком одразу, як тільки буде виконано умову. Чекати досягнення 63-ліття не потрібно. 

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