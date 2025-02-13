Південна Корея обмежить дозвіл на павербанки в салонах літаків

Рішення спрямоване на усунення побоювань щодо можливих загорянь від павербанків.

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Міністерство транспорту Південної Кореї оголосило про посилення правил авіаційної безпеки після пожежі на літаку Air Busan минулого місяця, які включатимуть обмеження кількості та типу павербанків, дозволених до використання під час польотів. Про це повідомляє Reuters.

Заходи набудуть чиності з 1 березня, після того, як 28 січня літак Airbus південнокорейської авіакомпанії Air Busan загорівся в міжнародному аеропорту Кімхе в південній частині Південної Кореї під час підготовки до вильоту в Гонконг.

Згідно з новими правилами, пасажирам буде дозволено проносити до п'яти павербанків ємністю 100 Вт-годин, а павербанки ємністю понад 160 Вт-годин на борт літака не допускатимуться. Під час перевірки пасажирів перевірятимуть кількість і типи павербанків, а заряджати портативні акумулятори в літаку буде заборонено, йдеться в заяві міністерства.

Повторюючи аналогічне рішення, вже прийняте авіакомпанією Air Busan минулого тижня, міністерство заявило, що заборонить пасажирам зберігати павербанки та електронні сигарети в багажі, що зберігається у верхніх контейнерах салону літака.

За словами міністерства, це рішення спрямоване на усунення побоювань щодо можливих загорянь від павербанків, хоча причина пожежі на борту літака Air Busan ще поки не встановлена.

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