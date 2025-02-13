Практика судів
  1. У світі

Південна Корея обмежить дозвіл на павербанки в салонах літаків

11:53, 13 лютого 2025
Рішення спрямоване на усунення побоювань щодо можливих загорянь від павербанків.
Південна Корея обмежить дозвіл на павербанки в салонах літаків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство транспорту Південної Кореї оголосило про посилення правил авіаційної безпеки після пожежі на літаку Air Busan минулого місяця, які включатимуть обмеження кількості та типу павербанків, дозволених до використання під час польотів. Про це повідомляє Reuters.

Заходи набудуть чиності з 1 березня, після того, як 28 січня літак Airbus південнокорейської авіакомпанії Air Busan загорівся в міжнародному аеропорту Кімхе в південній частині Південної Кореї під час підготовки до вильоту в Гонконг.

Згідно з новими правилами, пасажирам буде дозволено проносити до п'яти павербанків ємністю 100 Вт-годин, а павербанки ємністю понад 160 Вт-годин на борт літака не допускатимуться. Під час перевірки пасажирів перевірятимуть кількість і типи павербанків, а заряджати портативні акумулятори в літаку буде заборонено, йдеться в заяві міністерства.

Повторюючи аналогічне рішення, вже прийняте авіакомпанією Air Busan минулого тижня, міністерство заявило, що заборонить пасажирам зберігати павербанки та електронні сигарети в багажі, що зберігається у верхніх контейнерах салону літака.

За словами міністерства, це рішення спрямоване на усунення побоювань щодо можливих загорянь від павербанків, хоча причина пожежі на борту літака Air Busan ще поки не встановлена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Південна Корея

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовці, яких мобілізували у віці молодше 25 років, також зможуть отримати від держави мільйон — Кабмін повідомив умови

Але якщо вони двічі чи більше притягувалися до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, і строк дії дисциплінарних стягнень не закінчився, то винагороду вони не отримають.

Володимир Зеленський увів в дію санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського та Костянтина Жеваго

Указом Президента в дію введено рішення РНБО, яким накладено санкції на Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та Геннадія Боголюбова

«Такого немає навіть у Габоні» - у Верховній Раді розповіли про експерименти над судовою владою під час процесу євроінтеграції

У Верховній Раді надали свою оцінку подіям судової реформи останніх років.

Судова влада самостійно не здатна забезпечити свою незалежність — Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що інші гілки влади не надто зважають на інтереси судової влади і не мають бажання захищати її незалежність.

Єврокомісія призначила Аудиторську раду, яка слідкуватиме за використанням Україною 50 мільярдів євро в рамках програми реформ Ukraine Facility

Єврокомісія призначила трьох ревізорів для України, які слідкуватимуть за виділенням та використанням кредитів і грантів Україні в рамках програми Ukraine Facility, що передбачає проведення реформ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду