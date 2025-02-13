Южная Корея ограничит разрешение на павербанки в салонах самолетов

Решение направлено на устранение опасений по поводу возможных возгораний от павербанков.

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Министерство транспорта Южной Кореи объявило об усилении правил авиационной безопасности после пожара на самолете Air Busan в прошлом месяце, которые будут включать ограничения количества и типа павербанков, разрешенных к использованию во время полетов. Об этом сообщает Reuters.

Меры вступят в силу с 1 марта, после того как 28 января самолет Airbus южнокорейской авиакомпании Air Busan загорелся в международном аэропорту Кимхе в южной части Южной Кореи во время подготовки к вылету в Гонконг.

Согласно новым правилам, пассажирам будет разрешено проносить до пяти павербанков емкостью 100 Вт-часов, а павербанки емкостью более 160 Вт-часов на борт самолета не будут допускаться. При проверке пассажиров будут проверять количество и типы павербанков, а заряжать портативные аккумуляторы в самолете будет запрещено, говорится в заявлении министерства.

Повторяя аналогичное решение, уже принятое авиакомпанией Air Busan на прошлой неделе, министерство заявило, что запретит пассажирам хранить павербанки и электронные сигареты в багаже, хранящемся в верхних контейнерах салона самолета.

По словам министерства, это решение направлено на устранение опасений по поводу возможных возгораний от павербанков, хотя причина пожара на борту самолета Air Busan еще пока не установлена.

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