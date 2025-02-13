В Пенсионном фонде напомнили, сколько стажа нужно иметь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет

Если у человека не хватает страхового стажа, пенсия по возрасту может быть назначена после его приобретения.

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В Пенсионный фонд обратились с вопроса, можно ли выйти на пенсию по возрасту в 60 лет после доработки полгода стажа или нужно ждать до 63 лет.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" возраст выхода человека на пенсию (60, 63 или 65 лет) определяет приобретенный им страховой стаж. При этом для каждого возраста предусмотрена продолжительность страхового стажа, дающая право на назначение пенсии после его достижения.

Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дате достижения человеком соответствующего возраста.

Для назначения пенсии по достижении возраста 60 лет в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Если человек имеет страховой стаж, которого недостаточно, пенсия по возрасту может быть назначена после его приобретения.

То есть если чоловек будет работать после достижения 60-летия и через 6 месяцев приобретет 32 года страхового стажа, то он может обратиться за назначением пенсии по возрасту сразу, как только будет выполнено условие. Ждать достижения 63-летия не нужно.

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