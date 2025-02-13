«Через загрози державній безпеці» – у СБУ пояснили рішення РНБО про санкції для Порошенка, Боголюбова, Жеваго, Медведчука і Коломойського

У СБУ заявили, що «Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями КК».

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Служба безпеки України пояснила, що РНБО ввела безстрокові санкції до пʼяти громадян через загрози державній безпеці.

«РНБО на засіданні 12 лютого цього року прийняла рішення про запровадження економічних санкцій до пʼяти фізичних осіб. Зокрема, безстрокові санкції введено до олігархів, серед яких громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський, громадяни України Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.

Пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб.

Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається Служба безпеки України чи інші правоохоронні чи антикорупційні органи.

Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України.

За даними слідства, під час виконання повноважень Президента України високопосадовець поставив державу в енергетичну залежність від рф і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

За матеріалами СБУ Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо», зазначили у СБУ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 12 лютого вказав, що провів засідання РНБО, і прийнятим рішенням РНБО «захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати». «Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані», підкреслив він.

Згодом було опубліковане відповідне рішення РНБО, за яким на вказаних осіб накладено 17 видів санкцій, включно з блокуванням активів.

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