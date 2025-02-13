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«Из-за угрозы государственной безопасности» – в СБУ объяснили решение СНБО о санкциях для Порошенко, Боголюбова, Жеваго, Медведчука и Коломойского

13:50, 13 февраля 2025
В СБУ заявили, что «Порошенку и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям УК».
«Из-за угрозы государственной безопасности» – в СБУ объяснили решение СНБО о санкциях для Порошенко, Боголюбова, Жеваго, Медведчука и Коломойского
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Служба безопасности Украины пояснила, что СНБО ввел бессрочные санкции в отношении пяти граждан из-за угрозы государственной безопасности.

 «СНБО на заседании 12 февраля этого года принял решение о введении экономических санкций в отношении пяти физических лиц. В частности, бессрочные санкции введены в отношении олигархов, среди которых гражданин Израиля Игорь Коломойский, граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук.

Предложения по применению санкций на рассмотрение СНБО были вынесены с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц.

Большинство из указанных подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается Служба безопасности Украины или другие правоохранительные или антикоррупционные органы.

В частности, Порошенку и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, во время исполнения полномочий Президента Украины чиновник поставил государство в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ему главарей псевдореспублик.

По материалам СБУ Коломойскому было объявлено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и тому подобное», отметили в СБУ.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 12 февраля указал, что провел заседание СНБО, и принятым решением СНБО «защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России – каждый должен отвечать». «Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы», подчеркнул он.

Впоследствии было опубликовано соответствующее решение СНБО, согласно которому на указанных лиц наложено 17 видов санкций, включая блокировку активов.

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СБУ Петр Порошенко санкции Игорь Коломойский СНБО

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