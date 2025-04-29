Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда

Венгерский парламент принял решение о выходе страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда.

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Парламент Венгрии на заседании 29 апреля поддержал решение о выходе страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Это еще один шаг к полному выходу, о котором в стране объявили в начале апреля.

"Венгерский парламент только проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Этим решением мы отказываемся быть частью политизированной институции, которая потеряла свою беспристрастность и авторитет", – сообщил он в соцсети.

Как сообщала «Судово-юридична газета», Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда.

3 апреля глава аппарата венгерского премьера Гергей Гуяш подтвердил, что страна выйдет из состава членов МУС.

Венгерское правительство объявило об этом решении накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который как раз прибыл в страну с визитом.

Нетаньяху был приглашен в Венгрию Виктором Орбаном в ноябре 2024 года после того, как МУС выдал международный ордер на арест израильского премьера.

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