В Ровенской области подросток за 12 тысяч долларов пытался переправить мужчин за границу

16-летний парень был задержан пограничниками во время получения денег.

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В Ровенской области пограничники задержали 16-летнего подростка, который пытался незаконно переправить через границу двух мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Несовершеннолетний, действуя за денежное вознаграждение в размере 12 тысяч долларов за обоих клиентов, доставил мужчин на мотоцикле к приграничной полосе возле села Вежица. Они намеревались нелегально попасть в одну из стран ЕС.

Его вместе с пассажирами задержали «с поличным» — в момент получения денег.

В настоящее время юноше объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Транспортное средство и другие предметы, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности, изъяты.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

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