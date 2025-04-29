Есть ли законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации — разъяснение

Трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, есть ли законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации.

Отмечается, что есть. Частью третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины с изменениями предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

Вместе с тем трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника).

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