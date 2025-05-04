Хто хоче стати членами Вищої ради правосуддя за квотою З’їзду суддів: фінальний список

Суддя Верховного Суду, судді апеляційних і місцевих судів, голови судів та переможці відборів на посади членів Ради правосуддя та ВККС – всього 26 кандидатів.

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Документи для участі у відборі на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів подали 26 кандидатів.

Нагадаємо, що строк подання документів для участі у відборі завершився 28 квітня.

Серед претендентів на посади членів ВРП є суддя Верховного Суду, 3 судді апеляційної інстанції, судді місцевих судів, судді у відставці та адвокат. Деякі з кандидатів вже вдало брали участь у відборах на посади членів Ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Список претендентів:

Верховний Суд

МАРТЄВ Сергій Юрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Апеляційні суди

ВЕРЛАНОВ Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду, член Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду. У 2018-2021 роках – голова апеляційного суду. У березні кандидат була визнана переможцем попереднього відбору на посади членів ВРП, однак у зв’язку з тим, що кількість претендентів, які отримали позитивний висновок від Етичної ради, була недостатньої, виникла необхідність в оголошенні нового конкурсу.

КРУПОДЕРЯ Дмитро Олександрович – суддя Донецького апеляційного суду.

Господарські суди

СОКУРЕНКО Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

АНДРІЙЧУК Оксана Василівна – суддя Господарського суду Рівненської області. Кандидат у 2024 році перемогла у конкурсі на вакантну посаду члена ВККС, однак 21 січня Рада правосуддя відмовила у призначенні судді на посаду члена ВККС.

КНЯЗЬКОВ Валерій Володимирович – заступник голови Господарського суду міста Києва.

Адміністративні суди

НІКОЛАЄВА Ольга Вікторівна – суддя Харківського окружного адміністративного суду.

ШЕВЯКОВ Ігор Сергійович – заступник голови Полтавського окружного адміністративного суду.

Місцеві загальні суди

КАПІТОНОВ Євген Миколайович – суддя Вільнянського районного суду Запорізької області.

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

ТОВСТОЛУЖСЬКИЙ Олег Володимирович – суддя Валківського районного суду Харківської області. У 2006-2022 роках – голова суду. З 15 березня 2022 року мобілізований до лав ЗСУ.

ГАЛАСЬ Ірина Анатоліївна – суддя Деснянського районного суду міста Києва.

СТУПАК Тетяна Сергіївна – суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

КОТОРМУС Тарас Ігорович – суддя Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області.

ЯВОРСЬКА Наталія Іванівна – суддя Городоцького районного суду Львівської області. У березні кандидат також була визнана переможцем відбору на посади членів ВРП, однак у зв’язку з тим, що кількість претендентів, що отримали позитивний висновок від Етичної ради, була недостатньої, виникла необхідність в оголошенні нового конкурсу.

КИЦЮК Вікторія Сергіївна – суддя Солом’янського районного суду міста Києва.

ГЕРМАН Олександр Сергійович – суддя Теплицького районного суду Вінницької області.

ЧАЙКІНА Ольга Володимирівна – голова Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу.

ПРАЧУК Олена Василівна – голова Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

ПАВЛІВ Володимир Романович – суддя Миколаївського районного суду Львівської області

БАБІЙ Сергій Олександрович – суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

ГЛУБОЧЕНКО Сергій Михайлович – голова Жовтневого районного суду Миколаївської області

Судді у відставці

ВЕСЕЛЬСЬКА Тетяна Федорівна – суддя Вищого адміністративного суду України у відставці. Член ВККС у 2015-2019 роках. Наразі кандидат працює на посаді доцента кафедри адміністративно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ.

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці.

Адвокати

ЖОВТАН Юрій Валерійович – адвокат

Нагадаємо, що попередній відбір на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів завершився невдачею через відсутність необхідної кількості кандидатів на дві посади члени ВРП з позитивними висновками від Етичної ради.

Автор В’ячеслав Хрипун

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