В Украине создадут реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан, который будут курировать налоговики — Кабмин согласовал законопроект

Для банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег будет установлен обязательство направлять в ГНС уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа – Кабмин согласовал новую версию законопроекта.

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Кабмин на своем заседании 29 апреля одобрил новую версию законопроекта, предусматривающего создание в Украине реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который будут курировать налоговики.

Для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег будет установлен обязательство направлять в ГНС уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Проект направлен на присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Напоминаем, ранее правительство уже согласовывало подобный законопроект, однако он по неизвестным причинам так и не был внесен в парламент.

Итак, ныне одобренный законопроект предлагает изменения в законодательство в части:

создания реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц и определения ГНС держателем и администратором этого реестра;

определения сведений, которые вносятся в него, перечня субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц, перечня пользователей, которые используют информацию этого реестра в порядке специального доступа или электронной информационной взаимодействия между электронными реестрами;

создания реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, определения ГНС держателем и администратором этого реестра, сведений, которые вносятся в него, перечня лиц, которые будут направлять в ГНС информацию о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых образований, перечня пользователей, которые имеют специальный доступ к этому реестру;

внедрения механизма верификации информации о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых образований.

Также проектом Закона предусматривается:

установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа;

предоставление права на бесплатную вторичную юридическую помощь разоблачителям в связи с сообщением ими информации о нарушениях в сфере предотвращения и противодействия, а также других прав и гарантий защиты разоблачителей, а также установление запрета на раскрытие информации о разоблачителе, его близких лицах;

усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усовершенствование применения режима санкций за непредставление, несвоевременное представление, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица;

расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга субъектами хозяйствования, которые осуществляют хранение или торговую деятельность культурными ценностями через свободные порты и/или предоставляют посреднические услуги в такой торговой деятельности;

установление, что требования по выполнению ими обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга обеспечиваются при условии, если сумма финансовой операции (или связанных финансовых операций) равна или превышает 400 тыс. гривен;

определение, что государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия за такими субъектами осуществляется Минфином.

В то же время предлагается:

расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга доверительными собственниками траста или другого подобного правового образования, которые являются резидентами Украины;

определение, что государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия за такими субъектами осуществляется Минюстом;

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга сообщать ГНС о выявлении расхождений между полученными ими в результате проведения надлежащей проверки и размещенными в реестре конечных бенефициарных владельцев трастов и других подобных правовых образований сведениями о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых образований;

установление обязанности для субъектов государственного финансового мониторинга предоставлять сведения, которые могут свидетельствовать о признаках совершения правонарушений, соответствующим субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и другим государственным органам и т.д.

Также одобрен соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, которым предлагается внести изменения в:

КоАП, которыми предусматривается установление ответственности для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за принуждение работника к увольнению, привлечение его к дисциплинарной ответственности или подвергание другим негативным мерам воздействия;

в Уголовный кодекс относительно установления ответственности за незаконное увольнение работника с работы в связи с сообщением им о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, а также ответственности за противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.

Кроме того, правительством одобрен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Законопроект направлен на обеспечение внедрения в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и имеет целью гармонизацию национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития, что будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР.

В частности, проект Закона предусматривает имплементацию положений Модельных правил ОЭСР относительно отчетности операторов цифровых платформ и положений Директивы Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года о внесении изменений в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения.

Автор: Наталя Мамченко

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