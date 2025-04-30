Сливала информацию о расположении техники ВСУ — в Николаевской области сотрудницу музыкальной школы подозревают в госизмене

Женщина через Телеграм-канал передавала представителю РФ информацию о ВСУ, в частности, о дислокации подразделений и технике.

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В Центральном районном суде Николаева рассмотрели ходатайство о применении меры пресечения в отношении сотрудницы КП «Детская музыкальная школа» Первомайского горсовета, которую подозревают в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как стало известно, женщина отправляла в Телеграм-канал, созданный представителями РФ для сбора информации о передвижении и дислокации подразделений ВС Украины, сведения с прикрепленными фотоснимками о передвижении и размещении техники украинских военных на территории г. Первомайск.

Кроме того, она отправляла абоненту из РФ видеофайлы и фотоснимки, содержащие информацию о размещении сотрудников ТЦК и СП в Первомайске.

На судебном заседании подозреваемая признала свою вину, отметила, что, по её мнению, она не передавала никакой секретной информации, однако объяснить мотивы своих действий не смогла.

Защитник, учитывая признание его клиенткой своей вины, просил применить к ней меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Женщине была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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