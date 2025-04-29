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В Германии нашли убитой автора бестселлеров о россиянах Александру Фрелих

17:52, 29 апреля 2025
Полиция расследует убийство писательницы с украинским прошлым.
В Германии нашли убитой автора бестселлеров о россиянах Александру Фрелих
Фото: Deutsche Welle
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В немецком городе Гамбург обнаружили мертвой немецкую писательницу Александру Фрелих. Ее тело нашел один из сыновей в плавучем доме, где женщина проживала. По информации издания Deutsche Welle, следствие установило, что смерть наступила в результате удара тупым предметом. Правоохранители рассматривают версию убийства. Предполагаемый преступник пока не установлен, однако под подозрением находится один из близких родственников погибшей.

Александре Фрелих было 58 лет. Она получила известность благодаря сатирическим романам о жизни с русским мужем - в частности, «Моя русская свекровь и другие катастрофы» и его продолжению «Путешествия с русскими». Первая книга вышла в 2012 году и сразу попала в список бестселлеров газеты Der Spiegel. Тогда же автор рассказывала, что сюжет основан на ее личном опыте: отцом двух ее сыновей был русский, с которым она развелась вскоре после публикации продолжения.

Кроме писательской деятельности, Фрёлих работала как фриланс-автор для ряда немецких медиа, в частности для Der Stern, Petra и Freundin. Она также некоторое время жила и работала в Украине - писала тексты для украинского женского журнала в Киеве.

Сейчас полиция Гамбурга продолжает расследование обстоятельств смерти писательницы, которая была убита ударом тупым предметом. Главным подозреваемым остается близкий родственник. Мотивы вероятного преступления пока неизвестны.

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полиция убийство Германия

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