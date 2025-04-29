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В Испании раскрыли, была ли кибератака на систему управления электрическими сетями

13:58, 29 апреля 2025
В Испании предварительно исключили, что блекаут произошел из-за кибератаки.
В Испании раскрыли, была ли кибератака на систему управления электрическими сетями
Фото: prensaiberica.es
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Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. 29 апреля Испания постепенно восстанавливается после масштабного блэкаута.

Компания Red Eléctrica, занимающаяся управлением электрическими сетями, предварительно исключила, что отключение электроэнергии было вызвано «инцидентом кибербезопасности».

Эдуардо Прието, директор операционных служб Red Eléctrica, заявил на пресс-конференции, что на основании проанализированных на данный момент данных и на предварительной основе «можно исключить инцидент, связанный с кибербезопасностью».

«Сегодня утром мы смогли прийти к выводу, что действительно не было никакого вторжения в систему управления Red Eléctrica», — добавил он.

Также он сообщил, что произошло два «отключения генерации» с интервалом всего в полторы секунды.

Эдуардо Прието подчеркнул, что система восстановилась после первого из этих событий, но не после второго, в результате чего прекратилось электроснабжение.

Он пояснил, что причина потери мощности все еще расследуется. Однако он уточнил, что это произошло в юго-западном регионе.

В свою очередь, оператор электросетей Португалии REN сообщил, что перебои были вызваны «сбоем в испанской электросети». В компании считают, что причиной могло стать воздействие «редкого атмосферного явления» — экстремальных температурных колебаний.

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Испания кибератака

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