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В Испании до сих пор не смогли назвать официальную причину блекаута — есть только версия Португалии об атмосферном феномене

08:58, 29 апреля 2025
Правительство Испании по-прежнему выясняет, почему произошел внезапный блекаут, официальные причины не названы.
В Испании до сих пор не смогли назвать официальную причину блекаута — есть только версия Португалии об атмосферном феномене
Фото: Sky News
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Власти Испании пока не смогли официально установить причину внезапного масштабного блэкаута, который парализовал страну 28 апреля. Расследование продолжается, а версии остаются противоречивыми.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что перебои в электроснабжении произошли из-за «сильных колебаний» в электросети, однако точную причину сбоев пока установить не удалось.

По его словам, подобный инцидент произошёл в истории Испании впервые.

В свою очередь, оператор электросетей Португалии REN сообщил, что перебои были вызваны «сбоем в испанской электросети». В компании считают, что причиной могло стать воздействие «редкого атмосферного явления» — экстремальных температурных колебаний.

Официальный Мадрид продолжает изучать все обстоятельства инцидента. Как ранее сообщалось, разведка Испании пытается выяснить, не связан ли блэкаут с кибератакой.

Добавим, что Испания постепенно восстанавливается после масштабного блэкаута. По состоянию на утро восстановлено 99% электроснабжения, возобновлена работа большинства железнодорожных маршрутов, однако метро Мадрида всё ещё не функционирует.

Кроме того, в Испании из-за блекаута остановились все АЭС – в стране объявили чрезвычайное положение.

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Испания Португалия блэкаут электроэнергия отключение света

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