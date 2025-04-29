В Конгрессе США инициировали импичмент против Дональда Трампа — в чем его обвиняют

Конгрессмен Шри Танедар подал 7 статей об импичменте, обвинив Трампа в серьезных нарушениях.

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Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар заявил, что подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

«Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает её и ставит под угрозу нашу демократию», — отметил он в соцсети X.

По его словам, всего он подал семь статей об импичменте Трампа, обвинив его в различных серьёзных нарушениях.

В частности, Танедар обвиняет Трампа в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности управления (DOGE) без разрешения Конгресса.

Ещё одной причиной для импичмента Танедар называет агрессивную тарифную политику, которая, по его словам, негативно повлияла на международную экономику, давление на журналистов, нарушение Первой поправки к Конституции США (гарантирующей свободу слова), взяточничество, вмешательство в работу судебной системы, а также незаконный сбор личной информации граждан.

«Седьмая статья — тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сосредоточить неограниченную власть и разрушить конституционные рамки президентской власти. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок — это проступок, подпадающий под импичмент», — подчеркнул Танедар.

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