Макрон считает, что убедил Трампа занять более жесткую позицию по отношению к РФ

Президент Франции отметил, что следующие две недели будут решающими для достижения более стойкого прекращения огня.

Фото: AP Photo / Aurelien Morissard

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что США могут усилить санкции против России после того, как на прошлой неделе он призвал Дональда Трампа действовать решительнее в отношении Путина.

По словам Макрона, они обсуждали войну в Украине и американский мирный план по телефону, а также лично во время встречи в Ватикане.

«Я вновь сказал ему, что нужно быть гораздо жёстче с Россией, чтобы заставить Путина согласиться на прекращение огня», — заявил он в интервью изданию Paris Match.

Макрон также добавил, что убедил американцев в необходимости усилить уровень угроз и, возможно, ввести новые санкции.

Как известно, Путин объявил предложение о так называемом трехдневном «перемирии» на 8-10 мая.

В то же время Дональда Трампа не устраивают предложения о временном прекращении огня, так как он стремится стать президентом, который установит мир.

Макрон подчеркнул, что изменение подхода необходимо, поскольку «несправедливо оказывать давление только на Украину». По его словам, следующие две недели будут решающими для достижения более устойчивого прекращения огня.

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