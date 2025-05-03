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Розкриття банківської таємниці громадян для податківців буде врегульоване окремим законопроектом

11:30, 3 травня 2025
Законопроект Кабміну про створення реєстру банківських рахунків громадян закладає основу для того, щоб повністю розкрити дані про рух і залишки коштів на банківських рахунках громадян для податківців.
Розкриття банківської таємниці громадян для податківців буде врегульоване окремим законопроектом
Фото: banksrating
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 29 квітня уряд погодив законопроект про реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів громадян. Реєстр буде вести Державна податкова служба.

Крім того, уряд пропонує зобов’язати банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей направляти до Податкової служби повідомлення про відкриття чи закриття рахунків чи електронних гаманців фізичних осіб, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа.

За словами першого заступника голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослава Железняка, це ще не означає доступ до банківської таємниці (руху коштів або залишку на банківському рахунку). Однак надалі це закладає основу для спроб вже повністю розкрити банківську таємницю для податківців, що може бути врегульовано окремим законом.

В свою чергу, як пояснювали у Мінфіні, прийняття закону про покладення на Податкову службу задачі з адміністрування нового реєстру банківських рахунків громадян та індивідуальних банківських сейфів, відкриє доступ до подальшого фінансування України з боку іноземних донорів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», оновлений Меморандум з МВФ також передбачає створення відповідного реєстру рахунків і надання податковій службі доступу до банківської таємниці.

Крім того, як зазначено у Національній стратегії доходів, реформи потребують перегляду Мінфіном у співпраці з НБУ, за технічної допомоги МВФ та інших міжнародних партнерів питання розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків.

З урахуванням того, що питання фінансової підтримки з боку донорів на 2026 рік стоїть досить гостро, а також того, що Україна вже погодила кроки до відповідного розкриття банківської таємниці у Національній стратегії доходів, у Меморандумі про економічну та фінансову політику з МВФ тощо, вочевидь, відповідний законопроект може бути поданий до парламенту вже цього року.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект банк

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