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На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка – третью ночь подряд

10:37, 27 апреля 2025
Индия утверждает, что пакистанская сторона открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия вдоль линии контроля.
На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка – третью ночь подряд
Источник иллюстративного изображения: telegraphindia
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На границе Индии и Пакистана третью ночь подряд продолжаются перестрелки. Индия обвинила Пакистан в обстреле, на который индийские военные «эффективно ответили». Об сообщает Times of India.

Индия утверждает, что пакистанская сторона открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия вдоль линии контроля «в районах напротив секторов Тутмари-Гали и Рампур».

«В промежуточную ночь с 26 на 27 апреля посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия вдоль контрольной линии в районах напротив секторов Тутмари-Гали и Рампур», — заявили официальные лица, которых цитирует издание.

Также указывается, что индийские силы «ответили соответствующим огнем из стрелкового оружия».

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Индия

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