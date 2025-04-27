Трамп требует бесплатного прохода американских судов через Панамский и Суэцкий каналы

Дональд Трамп хочет, чтобы отменили сборы для США в Суэцком и Панамском каналах.

Источник фото: ustin Sullivan/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп требует, чтобы администрации Панамского и Суэцкого каналов отменили сборы за проход военных кораблей и гражданских судов под флагом США. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети TruthSocial.

«Американским судам — как военным, так и коммерческим — должно быть разрешено проходить через Панамский и Суэцкий каналы бесплатно! Этих каналов не было бы без США. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и подать докладную записку», — написал Трамп.

Отметим, что после визита государственного секретаря США Марко Рубио в Панаму президент страны Рауль Мулино заявил, что Панама не будет возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Ранее Дональд Трамп заявил, что «Панама нарушает договоренности при прохождении кораблей. Мы не давали этот канал Китаю, мы давали его Панаме, и мы хотим его забрать обратно».

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