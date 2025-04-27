Трамп вимагає безоплатного проходу американських суден через Панамський і Суецький канали

Дональд Трамп хоче, щоб скасували збори для США в Суецькому та Панамському каналах.

Джерело фото: ustin Sullivan/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп вимагає, щоб адміністрації Панамського і Суецького каналів скасували збори за прохід військових кораблів і цивільних суден під прапором США. Відповідну заяву він зробив у своїй соцмережі TruthSocial.

«Американським суднам – як військовим, так і комерційним – має бути дозволено прохід через Панамський і Суецький канали без стягнення плати! Цих каналів не було б без США. Я попросив держсекретаря Марко Рубіо негайно розібратися з цією ситуацією і подати доповідну записку», - написав Трамп.

Зазначимо, що після візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Панами президент країни Рауль Муліно заявив, що Панама не відновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях».

Раніше Дональд Трамп заявив, що «Панама порушує домовленості при проходженні кораблів. Ми не давали цей канал Китаю, ми давали його Панамі, і ми хочемо його забрати назад».

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