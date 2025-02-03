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Панама у відповідь США вийде із ініціативи з Китаєм, аби зменшити їхній вплив на Панамський канал

17:00, 3 лютого 2025
Панама після візиту держсекретаря США відмовилася від продовження співпраці із Китаєм.
Панама у відповідь США вийде із ініціативи з Китаєм, аби зменшити їхній вплив на Панамський канал
Джерело фото: Justin Sullivan/Getty Images
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Після візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Панами президент країни Рауль Муліно заявив, що Панама не відновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях».

Як пише The Washington Times, Муліно заявив, що Панама не буде продовжувати угоду від 2017 року, коли термін її дії закінчиться.

Як пише видання, незважаючи на те, що Муліно відкинув будь-які переговори щодо суверенітету Панамського каналу, існує думка, що Панама може бути відкрита для компромісу, за якого операції з управління каналом буде відібрано в гонконзької компанії Hutchison Ports, якій надали право керувати ним упродовж 25 років без тендера.

Водночас поки невідомо, чи погодиться президент США Дональд Трамп на передачу концесії американській або європейській компанії, пишуть у медіа.

Раніше Дональд Трамп заявив, що «Панама порушує домовленості при проходженні кораблів. Ми не давали цей канал Китаю, ми давали його Панамі, і ми хочемо його забрати назад».

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США Китай

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