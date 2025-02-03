Які авто підпадають під «податок на розкіш» у 2025 році – перелік Мінфіну

Міністерство економіки України опублікувало перелік автомобілів, які підпадають під транспортний податок у 2025 році. До списку потрапили 352 моделі від відомих брендів, таких як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Lexus, Rolls-Royce, Porsche та інших.
Хто повинен сплачувати податок?
Транспортний податок стосується автомобілів, що не старші 5 років, та їх вартість перевищує 3 млн грн (375 мінімальних заробітних плат). Власники таких автомобілів зобов'язані сплатити податок у залежності від моделі та марки авто.
Умови сплати
Податок стосується автомобілів вартістю понад 375 мінімальних заробітних плат (3 млн грн) і повинні сплачувати як фізичні, так і юридичні особи.
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