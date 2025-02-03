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Які авто підпадають під «податок на розкіш» у 2025 році – перелік Мінфіну

20:53, 3 лютого 2025
Міністерство економіки опублікувало список автомобілів, що підлягають транспортному податку у 2025 році.
Які авто підпадають під «податок на розкіш» у 2025 році – перелік Мінфіну
Фото з відкритих джерел
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Міністерство економіки України опублікувало перелік автомобілів, які підпадають під транспортний податок у 2025 році. До списку потрапили 352 моделі від відомих брендів, таких як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Lexus, Rolls-Royce, Porsche та інших.

Хто повинен сплачувати податок?

Транспортний податок стосується автомобілів, що не старші 5 років, та їх вартість перевищує 3 млн грн (375 мінімальних заробітних плат). Власники таких автомобілів зобов'язані сплатити податок у залежності від моделі та марки авто.

Умови сплати

  • Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів після отримання відповідного повідомлення.
  • Юридичні особи зобов’язані сплачувати податок авансовими внесками до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Податок стосується автомобілів вартістю понад 375 мінімальних заробітних плат (3 млн грн) і повинні сплачувати як фізичні, так і юридичні особи.

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