Які авто підпадають під «податок на розкіш» у 2025 році – перелік Мінфіну

Міністерство економіки опублікувало список автомобілів, що підлягають транспортному податку у 2025 році.

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Міністерство економіки України опублікувало перелік автомобілів, які підпадають під транспортний податок у 2025 році. До списку потрапили 352 моделі від відомих брендів, таких як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Lexus, Rolls-Royce, Porsche та інших.

Хто повинен сплачувати податок?

Транспортний податок стосується автомобілів, що не старші 5 років, та їх вартість перевищує 3 млн грн (375 мінімальних заробітних плат). Власники таких автомобілів зобов'язані сплатити податок у залежності від моделі та марки авто.

Умови сплати

Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів після отримання відповідного повідомлення.

Юридичні особи зобов’язані сплачувати податок авансовими внесками до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Податок стосується автомобілів вартістю понад 375 мінімальних заробітних плат (3 млн грн) і повинні сплачувати як фізичні, так і юридичні особи.

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