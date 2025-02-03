Какие авто подпадают под «налог на роскошь» в 2025 году – перечень Минфина

Министерство экономики опубликовало список автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2025 году.

Фото из открытых источников

Министерство экономики Украины опубликовало перечень автомобилей, которые подпадают под транспортный налог в 2025 году. В список попали 352 модели от известных брендов, таких как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Lexus, Rolls-Royce, Porsche и других.

Кто должен платить налог?

Транспортный налог касается автомобилей, не старше 5 лет, и их стоимость превышает 3 млн грн (375 минимальных заработных плат). Владельцы таких автомобилей обязаны уплатить налог в зависимости от модели и марки авто.

Условия уплаты

- Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения соответствующего уведомления.

- Юридические лица обязаны уплачивать налог авансовыми взносами до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Налог касается автомобилей стоимостью более 375 минимальных заработных плат (3 млн грн) и должны платить как физические, так и юридические лица.

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